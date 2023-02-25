香港名媛蔡天鳳昨(24日)驚傳慘遭殺害，手段兇殘，不僅部分遺體在冰箱內尋獲，還在現場2鍋肉湯中驗出人體組織，嫌犯是其前夫一家，目前前夫父母與哥哥已被逮捕，前夫則不知去向，網上對此傳出開價200萬港幣（約783萬台幣）求其前夫「生人」下落，台灣貴婦網紅Doris（林若佳）稍早也發文，表示願再加100萬港幣（約390萬台幣），希望能早日找到嫌犯，以讓案情水落石出。

28歲名媛蔡天鳳有過兩段婚姻，和前夫育有2名子女，2016年她再婚嫁給譚仔雲南米線創辦人譚澤均的兒子Chris，再生下兩個小孩，同年蔡天鳳加入時尚圈的公關活動，曾曬出與鍾楚紅、甄子丹等人的合影，更和天王郭富城妻子方媛有好交情，看似人生勝利組的她，卻在本月21日失聯。

台灣貴婦網紅Doris發文。（圖／翻攝自dorissfashiondiary IG）

蔡天鳳離婚後仍繼續照顧前夫一家人，並請前夫哥哥擔任自己的專屬司機，蔡天鳳失蹤後，警方拘捕其前夫父母和哥哥，對方起初給了假證詞，稱蔡天鳳當天坐車坐到一半自行下車，最後被警方識破，昨下午在前夫一家位於大埔大尾篤龍尾村的租屋處發現蔡天鳳的屍塊，雙腿被藏在冰箱中，頭顱跟軀幹及手部仍暫未尋獲。

對此，臉書上有人傳出開價200萬台幣找前夫下落，並要求「活逮」，台灣貴婦網紅Doris傳聞是蔡天鳳多年閨密，今稍早霸氣加價，寫下：「麻煩大家幫忙分享這篇貼文，另外有香港的朋友或網友，可以提供此人任何資訊協助警方，捉拿到案到案的話，除了此貼文的200萬港幣，這邊會再額外增加100萬港幣的懸賞費用，請大家幫幫忙」，網友回應：「會幫忙留意，不是因為賞金。而在看不下去，非人行為」、「正好人在香港旅遊，該來賺一點旅費了」、「聽說是昨天的新聞報導！希望早日找到兇手！」、「恐怖」。