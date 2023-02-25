根據日本媒體《產經新聞》記者矢板明夫今（25）日發布獨家消息指出，總統蔡英文將於今年8月訪美，宣傳台美關係的緊密性，目前正在討論訪美的具體時間和形式。

報導稱，如果成行，將是蔡英文自2019年7月以來再度赴美訪問。至於蔡英文訪美形式，第一方案是仿效前總統李登輝的例子，參加母校康乃爾大學的活動並進行演說；第二方案是參與美國智庫的研討會；第三方案就是赴巴拉圭參加總統就職儀式，順道經過美國。

《產經新聞》表示，不論採取何種模式，都會與美國官員進行非正式會談。