香港名媛蔡天鳳昨(24日)傳出慘遭殺害碎屍，兇嫌正是前夫一家人，警方先是逮捕前夫父母與兄長，如今最新消息指出，執法人員於中午在東浦逮捕涉案鄺姓前夫，以涉嫌謀殺罪移送法辦。

名媛蔡天鳳慘遭殺害碎屍，傳出鄺姓前夫一家人疑似因金錢糾紛起殺機，犯案手法也隨之曝光，據悉由前夫哥哥假借載小孩為由將蔡天鳳騙上車後迷暈，接著載往犯案地點進行殺人分屍，並將殘肢丟進鍋裡煲湯，警方也於前夫家冰箱內發現部分遺體，頭顱等部分至今仍未尋獲，兇殘行兇手法曝光後，引發各界撻伐，更有不少人開高價緝捕鄺男到案，希望讓案情早日水落石出，稍早，傳出鄺男在東涌落網，以涉嫌「謀殺」罪名遭警方拘捕，根據調查，其實他前科累累，先前因涉及詐騙案被通緝多年，始終沒有到案說明。

蔡天鳳和鄺男有過一段婚姻，生下一對子女，離婚後2016年蔡天鳳與譚仔雲南米線創辦人譚澤均的兒子Chris結婚，再生下2個小孩，但傳聞蔡天鳳和Chris並無登記結婚，因此若她離世，上億財產將歸於她與前夫所生的兩個小孩身上，目前兩個小孩是由前夫所照顧，據悉這也是讓前夫一家人起殺機的主因之一。

昨(24日)香港警方逮捕蔡天鳳的前公婆和前夫兄長，初步定調本案的主謀是曾擔任警長的前公公，據知前公公18年前離職後，一家人至今都是靠蔡天鳳的經濟支援得以生活，前公公本月初租下發現蔡天鳳部分遺體的案發處，遭推測預謀已久，而蔡天鳳的大伯目前是她的專屬司機，遭逮後還供稱蔡天鳳當天臨時下車去其他地方，企圖影響警方辦案。