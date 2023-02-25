2023 高雄內門宋江陣 陣在旅行中-地嶽殿吉聖堂八家將

高雄年度盛事內門宋江陣25日在南海紫竹寺熱鬧登場！來自南海紫竹寺在地文武陣頭、此次參與全國創意宋江陣頭大賽隊伍，及特別表演嘉賓大義，總共26隊文武陣頭華麗集結，以最高規格古禮青刀巷迎賓揭開序幕，高雄市長陳其邁邀民眾在一連2週9天的活動期間，來鬥陣看熱鬧、吃辦桌，遊內門。

高雄年度盛事內門宋江陣25日在南海紫竹寺熱鬧登場。(高雄市觀光局提供)

高雄市長陳其邁在25日開幕典禮中，親自致贈「功在宋江」賀匾，與邱議瑩立委、許智傑立委、康裕成議長、林富寶議員、湯詠瑜議員、高閔琳局長、閻青智局長共同為已百歲的何國昭師傅，將其一生貢獻給宋江藝陣傳承致上最高敬意。

今年首度開放學校以外團體報名，來自全國各地英雄好漢將輪番上陣，帶來精彩的比賽及表演。

開幕儀式中，南海紫竹寺所有文武陣頭集結，用最高規格的古禮「青刀巷」列隊迎賓。民俗體育重要推手國立臺南大學，以融合傳統武陣及創意的吸睛表演，獲得全場來賓喝采。

珍貴的內門新興庄集聲社南管與實踐大學時尚設計系合作帶來的時尚秀讓人耳目一新，而內門的三大平埔宋江陣橫山宋江陣、石坑仙景宋江陣與茅埔宋江陣，更是帶著為平埔文化傳承的驕傲精彩演出。

融合傳統武陣及創意的吸睛表演，獲得全場喝采。(高雄市觀光局提供)

南海紫竹寺主委湯富隆本次同時擔任「宋江大宴」總鋪師，他表示，內門是「總舖師故鄉」及「宋江陣」發源地，非常感謝陳其邁市長及市府團隊、南海紫竹寺全體委員，共同將內門文化產業推廣出去，讓更多人可以更了解內門、宋江陣以及傳統辦桌文化。主委總鋪師湯富隆也表示，誠摯歡迎大家3月5到8日至內門參與獲得文化部指定為國家重要民俗、無形文化資產的「羅漢門迎佛祖遶境」，領略惡地之美及在地濃濃人情味。

陳其邁表示，「我內門我驕傲」內門文武藝陣都是為觀音菩蕯佛祖護駕而來，祈求合境平安、祛病無災無難。藝陣文化的傳承，珍貴且不容易，全國創意宋江陣頭大賽，睽違三年再度登場，高雄市政府準備200萬元總獎金，希望激勵全台學校、社團、民間好手，一起發揚這個兼具武術強身、陣守民安、天佑安康、藝陣傳承、惡地發光，陣頭帶來的正能量。

高雄市觀光局長高閔琳表示，9天宋江陣系列活動精彩連連，除有全國創意宋江陣頭大賽、更有多組特色陣頭表演；有剛結束本次高雄蓮潭燈會演出就趕赴法國尼斯嘉年華表演、甫剛歸國的高雄之光「地嶽殿吉勝堂八家將」、培育戲曲表演藝術人才的「國立臺灣戲曲學院」、融合武術與民俗舞蹈並有「最美宋江陣」之稱的「中華藝術學校」等；此外還有文史導覽小旅行、陣頭拜觀音、羅漢門迎佛祖遶境等精彩系列活動，歡迎大家暢遊高雄內門。