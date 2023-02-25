國民黨南投縣立委補選參選人林明溱團隊推出第5支宣傳廣告，強調林縣長任內建設經費超過400億，不僅爭取上高速高路20公里免費，還有國道3號南投服務區的便道（中寮便道），讓南投民眾回家路程更短且更方便、安全。

林明溱今（25）日在臉書發文表示，他的競選團隊正式推出第5支宣傳廣告，內容指出，他在縣長任內，建設經費超過400億。

林明溱強調，他過去擔任立委時，除了爭取上高速高路20公里免費外，其實還有國道3號南投服務區的便道（中寮便道）。該便道當時因高速公路改為eTag收費，交通部原本打算封路、取消便道使用，但這樣讓中寮鄉、南投市的民眾，造成不便，必須多花10分鐘時間才能到家。

對此，林明溱表示，他為了中寮便道，當時特別去交通部替大家陳請，要求不要封路獲得同意，且還爭取經費將路面改善，讓用路人能夠走得方便、行得安全。所以拜託大家一起支持2號，3月4號去投票，把關鍵一票投給骨力、肯做的林明溱，請大家一起守護南投。