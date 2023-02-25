樂天桃猿日前宣布簽下新洋投雷法（Elián Leyva），將先隨古巴隊出征經典賽後再投入中職賽場，今天他隨隊到新莊棒球場練球，也遇到先前曾一起在小聯盟打拚的富邦悍將洋投富藍戈，兩人閒話家常，雷法也趁機向富藍戈請教關於台灣棒球環境，「他說我一定會喜歡這裡的。」

雷法出生在古巴，但後來離開古巴前往西班牙，也曾幫西班牙國家隊效力過，這次古巴總教練強森（Armando Johnson）親自打電話給他，問他有沒有興趣加入，他透露，過去在雷法15、16歲時有帶過，現在再看到覺得很不錯，「比當時進步很多。」

雷法則表示，雖然現在仍住在西班牙，也曾幫西班牙效力過，「但我在古巴出生、長大，也很想為古巴盡心力，所以古巴找我，我當然願意效力。」

來到台灣前，古巴先到日本進行移地訓練，也與日職球隊進行5場熱身賽，雷法也曾登板出賽，他表示，去年球季比較長，導致身體有些疲勞，但現在狀況很不錯，那時投2局時也感覺狀況很好。

這次經典賽也是古巴首次讓在海外打球的球員加入，雷法認為這是很難得的機會，也是新的經驗，每個球隊都希望拿到好成績，也想看看這次的陣容組成成果是怎樣。

結束經典賽後，雷法就要加入桃猿隊，為新球季做準備，他先向台灣球迷打招呼，過去從未有亞洲職棒經驗的他十分期待這次的台灣行，今天與過去亞特蘭大勇士隊小聯盟隊友富藍戈相見歡，也問了他一些中職環境及打者，「他說這裡的人都非常好，我一定會很喜歡這裡。」

雷法聽聞富藍戈去年在中職飆出161公里「火球」，成為「中職最速男」，他表示，自己不是速球型的投手，但有自己的投球計畫，擁有一顆不錯的沉球，接下來會先觀察中職打者習性，制定屬於自己的一套投球策略。

除了富藍戈外，雷法也認識中信兄弟王牌投手德保拉，因為兩人一起在2019年墨西哥聯盟打過球，也知道上一位在中職打球的古巴球員米蘭達。