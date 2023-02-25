台中市高齡91歲的陳姓老翁，日前才出院返家，隔沒幾天就被發現下半身僅包著尿布，清晨6時許獨自跌坐在道路旁邊，路人一度以為發生命案，趕忙通報巡邏員警，台中市警四分局春社派出所警員林佳萱、甘貫中趨前了解，才知道老翁是冷得受不了，才會跌坐路旁，已協助他返家。

警方指出，林佳萱、甘貫中在執行巡邏勤務時接獲民眾報案，立即前往查看，果然見到陳姓老翁倒臥在路旁且不斷發抖，他的腳上還有血跡，被凍壞的他只能勉強說出家住「文山東巷」，好心員警開車載他挨家挨戶尋找，果然找到陳男昔日的鄰居，對方告知員警老翁早就搬家。

警方指出，員警發現陳男時他一動也不動，且腳上有血跡，一度以為發生命案，之後發現他身上非常冰冷，立即拿外套給他禦寒，幾經尋找，終於在鄰居協助下帶他回到家；陳男的家人說，陳男日前才出院，身體狀況不太好，一大早竟穿著尿布就出門，可能因此才冷得受不了、倒臥路旁。

台中市警四分局長李建興表示，這幾天寒流來襲、溫度低，年長者最好儘量不要外出，家有失智長輩也可先申請指紋建檔，方便長輩走失時尋找。