企業排球18年聯賽25日第一戰由台北鯨華對上高雄台電，這是女子組例行賽冠軍及亞軍的正面對決，鯨華展現出例行賽冠軍的強勁攻防強度，以25比20、16比25、25比23及25比20擊退強敵台電。

首局昔日霸主高雄台電想要給予新科例行賽冠軍鯨華下馬威，台電黃瀞萱先以一記暴力的斜線進攻開啟攻勢，然而鯨華始終緊咬比分，第一局戰況即陷入白熱化，局中鯨華甘可慧以一記天羅地網般的攔網助隊要回領先，局末台電仍找不到對策突破對手防線，第一局臺北鯨華先行拿下。

第二局高雄台電來勢洶洶，開局靠著防守打出一波7比1攻勢，此時鯨華林書荷趕緊以一記三號位的重扣助隊止血，雖然鯨華持續苦苦追趕，但台電靠著優秀的團隊攻守配合持續拉開比分，最終台電拿下第二局。

第三局鯨華人人有功練！由林書荷、甘可慧和陳佳蔓組成攻擊箭頭，打出一波4比1的攻勢，而前排的Gabi更是在前排築起令人絕望的攔網高牆，但局中台電即時甦醒，靠著黃芯瑜及黃瀞萱的火力連線扳平比數，雙方持續拼戰至局末仍難分難解，關鍵時刻鯨華靠著甘可慧的三號位重扣驚險拿下此局。

關鍵第四局鯨華廖苡任串連全隊攻勢，持續穿針引線幫助隊伍進攻，鯨華靠著幾波進攻士氣高漲！而台電從局中便被一路壓制，最終鯨華甘可慧以一記小吊球成功拿下比賽。