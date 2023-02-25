朝陽科技大學於「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」台中場參展。（張妍溱攝）

2023大學暨技職校院多元入學博覽會台中場，25日、26日於烏日區台中國際展覽館登場，朝陽科技大學斥資5億設立的航空學院，今年首度加入招生行列，以培育空勤、地勤及運輸專業人才之「航空運務系」，吸引學生詢問，成為大博會的新亮點。

為培育航空菁英，朝陽科大航空學院規畫航務、機務、運務3大主軸，打造國際級航太維修教學基地之「航空機械系」；提供百萬美元的飛航圓夢獎學金，甄選優秀學子赴美接受長榮飛行學院的專業飛行課程訓練，每人最高可獲補助獎學金9萬美元（約合台幣270萬元）未來投入航空公司機師行列

朝陽科大指出，成立第3年擴大招生的「飛行與民航人員技術系」，更是全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓之大學科系，攤位前吸引不少學生及家長，詢問度高。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽以國際化為發展主軸，連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，師資來自全球16國，並與超過640所海外學校簽訂學術合作協議。

看好後疫情時代旅運需求大增，航空業人才炙手可熱，朝陽航空學院目前與澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，亦與長榮航空、中華航空、華信航空、台灣虎航及安捷航空、漢翔航空工業、亞洲航空、威翔航空建立合作機制，為學子打造飛航圓夢基地，成為國際航空產業人才的首選。

目前朝陽飛航圓夢基地建置Cessna 172、Hawker 400XP、SVH-4、UH-1H直昇機等專業飛航設備，搭配駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室及複材製程實驗室等十數間特色實驗室及航空專業課程完整訓練，養成全方位的航空專業人才。

朝陽科大飛行與民航人員技術系更建置「駕艙程序訓練教室」、「飛航操作模擬教室」等完善的航空教育設施，同時規畫「模擬航管塔台」、「雷達管制教室」、以及採用全日空甫除役之B777-200機身和內裝設施所建構成的「飛航情境模擬教室」等。

另外整合機場報到大廳、櫃台、安檢、證照查驗、海關、檢疫等作業之「實習國際航空站」等特色設備獨步全台。

朝陽科大指出，今年新成立之航空運務系，未來學生畢業出路很廣，除可擔任航空公司專業空服人員，亦可投入包括機場事務作業、機場運務作業、訂位票務、企畫行政等，並規畫報考公職考試。

目前航空運務系除了與航空公司合作推動學生實習銜接就業外，亦規畫開設國際航空運輸協會（IATA）專業訓練課程，前景看好。