吳佩芬表示，包括紅色、橙黃色、綠色、白色以及紫黑色。

除了大家熟知蔬果中富含膳食纖維及維生素、礦物質外，最不可忽視的植化素，是天然的抗氧化劑，能調整免疫力，還能抗老、防癌。

每天吃的食物最好是5色吃齊，不然至少3色，把握「越多色越健康」的原則。

高齡者因身體虛弱、抵抗力差，使得感染covid-19的致死率相對年輕人高，不過彰化1名98歲的徐老阿嬤，之前感染covid-19住院，但經治療沒什麼大礙後出院，阿嬤說，她10幾年沒有看病了，長命健康沒有撇步，就是少吃肉多吃菜，多吃蔬果。

徐老阿嬤表示，自己已經10多年未曾看病，老一輩的人都說「著愛減呷肉，加呷菜」，她只是照著做。衛福部彰化醫院營養師吳佩芬就說，現在國人的美日蔬果攝取量嚴重不足，蔬果要怎麼吃，簡單來說蔬果5色，越多色越健康。

吳佩芬表示，包括紅色、橙黃色、綠色、白色以及紫黑色。除了大家熟知蔬果中富含膳食纖維及維生素、礦物質外，最不可忽視的植化素，是天然的抗氧化劑，能調整免疫力，還能抗老、防癌。

紅色富含茄紅素、檞皮素、花青素，代表性蔬菜為紅鳳菜、紅椒、大番茄、紅蘿蔔，代表性水果為西瓜、草莓、紅石榴、蔓越莓、小番茄；橙黃富含B-胡蘿蔔素、玉米黃素、類黃酮素，代表性蔬菜為紅蘿蔔、金針花、金針菇、黃椒，代表性水果是木瓜、檸檬、芒果、鳳梨、柳橙。

綠色則富含葉綠素、兒茶素、葉黃素、吲哚、類胡蘿蔔素，代表性蔬菜包括所有綠色葉菜、青椒、蘆筍、綠花椰菜，代表性水果奇異果、青葡萄、芭樂、棗子；白色富含硫化物、蒜素、多酚、植物性雌激素，代表性蔬菜為苦瓜、大白菜、冬瓜、白蘿蔔、洋蔥、竹筍，代表性水果香蕉、桃子、梨子。

最後紫黑富含大量花青素及類黃酮素，代表性蔬菜為海藻類、黑木耳、香菇、茄子，代表性水果是黑棗、葡萄、桑葚、藍莓。吳佩芬強調，每天吃的食物最好是5色吃齊，不然至少3色，把握「越多色越健康」的原則。