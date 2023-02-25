總統府副秘書長黃重諺日前參與台美國安高層會談，引起各界聯想是否為總統蔡英文訪美鋪路。外交部今天發布新聞稿表示，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，蔡英文總統將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各種可能節目規畫等。外交部鄭重澄清，這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符。
日本媒體《產經新聞》今日引述多位台灣人士消息指出，總統蔡英文可能於今年8月或此前訪美，但因擔心觸怒北京引發強烈不滿與反彈，雙方仍在考慮具體時間與形式。
外交部指出，蔡總統上任後已多次出訪並過境美國，最近一次是在2019年7月率團訪問拉丁美洲友邦，並在去程、返程分別過境美國紐約及丹佛，獲得美方提供高規格禮遇接待，也創下許多良好先例。
外交部強調，安排高層出訪一向是外交部重點工作，如果有總統出訪的具體規畫，總統府及外交部會適時主動對外說明。外交部並呼籲各界勿過度揣測，並應善盡查證的責任。
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