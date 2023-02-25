台中30歲李姓女子與網友約在超商相見，不料對方未到，他以兼職男模為由，須由經理確認有約才能外出，經理在電話中要求買點數以證明財力，李不願配合，對方即以幫派自稱，揚言叫圍事去其住處，李在紙上寫著「SOS，對方要求我買點數」，超商店員報警，警方趕到及時協助李女保住辛苦錢。

李女日前在交友軟體上認識李姓網友，雙方相談甚歡互加LINE好友，對方表示想與李女進一步認識，相約當天傍晚在超商見面，但李男遲未出現，李女主動聯繫，對方稱自己是兼職男模，須由經理確認有約才能外出。

李女接到自稱經理來電，稱怕遇到警察釣魚要她需翻拍身分證件，李女不願，對方又改口要求購買1萬元遊戲點數拍照回傳證明財力，李女斷然拒絕後，對方開始以幫派自稱，佯稱會叫圍事去其住處，李女趕緊以眼神向店員示意，在紙上寫著「SOS，對方要求我買點數」，豐原分局合作派出所巡佐陳文聰、警員傅文星獲報後馳援，順利保住李女辛苦錢。

豐原分局分局長劉其賢提醒，對於素未謀面的網友，務必要保持戒心，若遇有類似詐騙情事，應審慎思考，務必保持冷靜細心查證，網路交友暗藏諸多玄機，有相關問題可隨時撥打110或165反詐騙電話諮詢，亦可以至派出所諮詢，避免遭詐騙。