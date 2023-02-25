全案偵詢後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，先將蔡男及共犯等11人移送台南地檢署外。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方在他身上搜出1支制式手槍、子彈。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

去年9月間，法務部矯正署台南第二監獄的門口發生一群年輕人囂張接風的滋擾事件，帶頭的33歲蔡旻諺獲交保後，仍繼續作惡多端，從事詐欺犯罪及暴力討債，警方經數月跟監、埋伏、蒐證，24日循線在高雄一舉逮捕他，搜出1支制式手槍、子彈，並搗破其犯罪據點，逮獲其他10名幫眾送辦。

以蔡男為首之犯罪集團，平常擁槍自重，危害鄉里並從事詐欺犯罪及暴力討債，台南市警局刑大年初接獲線報後，成立專案小組報請台南地檢署檢察官王宇承指揮偵辦，案經數月跟監、埋伏、蒐證，發現蔡男等人異常狡猾，多次更換住處並不斷投宿旅館，藉以躲避警方查緝。

經專案小組日夜跟監後發現，蔡男最後藏匿於高雄市大樹區義大八街某飯店內，見時機成熟，持搜索票於24日下午趁蔡男至停車場開車離開時，進行圍捕，同時在他身上查獲1支制式手槍、數顆子彈。

專案小組同步兵分多路針對蔡男的犯罪據點執行搜索，查獲另10人到案，並起獲詐欺及博弈機房12台電腦主機、180萬餘元、愷他命毒品、賭場帳冊3張、刀械、戒具、防彈背心、手銬、點鈔機等證物。

全案偵詢後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，先將蔡男及共犯等11人移送台南地檢署外，並持續溯源追查詐欺幕後組織架構及網絡。

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