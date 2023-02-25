基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，24日推出第四集，主持人市府發言人余治明邀請公車處陳新埤處長，與基隆市脊髓損傷協會理事長武清台，共同探討基隆公車搭乘議題與身障輪椅朋友的搭乘體驗，期望駕駛與乘客之間能夠保持尊重、包容、禮貌的互動的方式，形成更舒適的搭乘空間與體驗。

陳新埤表示，基隆市公車的熱門路線分別是501(國家新城)、302(中山高中)、104(新豐街)、402(堵南里)等，全基隆市主要搭乘的客群中，社福族群占45％，一般乘客占32％，學生族群占23％。目前每天約有4萬人次搭乘，疫情前更高達6萬人次。

陳新埤強調，2月初發生公車拒載事件，內部已深刻檢討，針對制度面的部份，公車處統計基隆每年約有1500人次的輪椅族朋友搭乘，目前參考各縣市客運公車業者的獎勵措施，訂出每次給與駕駛50元的獎勵金，在3／1開始實施，將試辦6個月，從制度面提升整體服務品質。

基隆市脊髓損傷協會理事長武清台指出，一年多前自己在協會服務，成員曾反映輪椅族搭乘公車非常不容易，當時還是候選人的謝國樑得知後，親自與身障民眾一起搭乘公車，深入瞭解輪椅族的不便，在上任市長後，謝國樑仍積極與成員見面開會，傾聽需求。對於謝國樑重視改善無障礙公車的環境，讓身障民眾能夠很順利進行搭乘的努力，他心中充滿感謝。

主持人市府發言人余治明說，在本集節目錄製前，在Line群組「公車處民眾搭乘溝通平台」中，有輪椅族朋友致謝八斗子線公車的曾姓駕駛，表示其服務熱心，裝設斜坡板動作確實之外，在旁扶著電輪椅協助上車，深怕民眾摔下來，無微不至的細緻服務，讓民眾特地寫感謝文，也希望公車處的長官能夠表揚，促進正向循環。

余治明最後表示，基隆民眾對於公車需求相當的高，在搭乘的同時也期望有一個舒適的環境，透過制度的改革與獎勵，加強公車禮貌文化的宣導，從駕駛到民眾都能一起遵守，讓彼此都能有一個更愉快友善的空間，讓基隆成為更加友善的城市。