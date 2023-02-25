據上游新聞報導，近日，一則《180萬人圍觀0室0廳1衛公寓》的視頻在網上熱傳，一位鄭州網友體驗了一個床邊緊挨著馬桶的房間。2月24日下午，記者聯繫到了這位拍攝者，他表示這裡並不是公寓，而是一家民宿的床位房，在發佈時用了「人才」公寓的標題，才引起了誤會。

上游新聞記者看到，河南鄭州的自媒體作者「黑貓長」1月27日發佈在B站視頻的《0室0廳1衛》的播放量已經超過190萬。從視頻可以看到，房間裡的設備一應俱全，有空調、洗手池、馬桶和床，床頭就是窗戶，洗手台上掛著一面鏡子，牆上甚至有一幅裝飾畫。

在視頻中，「黑貓長」表示雖然房間比較小，但是配套設施齊全，房間內一天的費用是60元（人民幣，下同），裝修還是挺好的，但還是覺得太離譜了。一位網友的評論「這是在衛生間放了張床嗎？」更是被頂上了熱搜。

「黑貓長」告訴上游新聞記者，他是在某團購網站上發現這個民宿房間，「看到之後我就震驚了，我就覺得很離譜，感覺怎麼可以會有這樣子的房間，然後這房間到底會不會真的有人去住，必須得去體驗一下。」

「去了之後，他們給我開的不是這一間房間，比這個要好一點點。然後我就說必須要跟圖上的一樣，然後就給我開了，他們還覺得挺奇怪的，為什麼不住其他房間，因為雖然都是類似結構，但至少馬桶有一個玻璃分隔。」

在視頻中，「黑貓長」從床上「醒」來面對馬桶的鏡頭震驚了很多網友，不過他承認，自己並沒有在這裡過夜，只是白天在這裡體驗了一下，在鏡頭裡自己可以睡到另外一邊，但「躺到這邊的話就更有節目效果」。

談到自己的體驗，「黑貓長」表示：「剛開始的時候我覺得還行，可以接受，躺了一會之後，我覺得還是感覺會有一點點想反胃的感覺，房間沒有電視，但其他的你要說它挺小，但是東西也都有，而且它除了馬桶在邊上以外，其他衛生程度其實還挺好，但給人的感覺就是很衛生，然後又很不衛生。」

「而且本來我覺得那個地方應該住的人不會很多，但是從房間使用痕跡上來說，應該還是挺多人住的，在我的評論里就有一個學生表示，自己在附近考試時就住過這裡。」

記者注意到，「黑貓長」這則視頻的原標題是「鄭州『人才』公寓租金60一天」，隨後他發現媒體在轉發時都稱這裡是「公寓」，也誤導了很多網友認為「一個月花1800住這個公寓並不值」。

「黑貓長」為了怕引起誤會修改了標題，並表示。「人才加了引號，所以不是真正的人才公寓。是形容這個公寓和我本人都是個『人才』。」

上游新聞記者注意到，這家民宿位於鄭州市金水區一個居民小區內，距離著名的鄭州大學第一附屬醫院鄭東院區非常近，步行僅需5分鐘，這個房間名為「一居室床位房」，定價61元／晚，「黑貓長」表示這樣的環境，這個價格在周邊的酒店中「還是有點貴了」。

報導稱，在相同小區一家經濟型酒店的「簡約單人間」，與「一居室床位房」的佈局幾乎相同，而裝修更為精緻一些，在網上掛出的價格為42元一晚。

對於房間的「奇葩」設計，這家民宿服務人員表示，只是利用了一個小空間而已。「其實這個房間是可有可無的，就是有人住就住，沒人住就算了的那種，有時候還會把它當雜物間用。」

這位服務人員告訴記者，其實來這裡住的人大多是來附近醫院看病，就住個一天，自己也看到了那個視頻。「這裡也不是月租房，網上的評論感覺好像是人到了一個什麼地步，才不得不住這種房間，那是不可能的。」