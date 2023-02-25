聖戰組織「伊斯蘭國」（The Islamic State）曾經統治敘利亞和伊拉克各地近800萬人口，勢力龐大，近年來受到敘利亞、庫德族和美軍圍剿，佔領範圍和人員才逐漸減少，不過，仍有不少死忠分子潛伏各地，伺機而動。根據《每日郵報》報導，敘利亞北部一處難民營就發現至少10名未成年青少年，被迫服用類似「威而鋼」的壯陽藥物，和多位婦女發生性關係。目前這些男孩已被當地非政府武裝力量救出。

其中兩名被敘利亞民主力量（Syrian Defence Force）部隊救出的男孩，分別是13歲的艾哈邁德（Ahmet）和14歲的哈米德（Hamid）。根據他們的說法，他們被迫和伊斯蘭國婦女發生性關係，目的是要讓對方「懷孕」。其中一位甚至表示，自己在短短幾天內，不斷與8位女性發生關係。

管理難民營的官員也表示，在營區內沒有任何一位成年男性的情況下，仍有許多伊斯蘭國婦女懷孕。她們計畫為伊斯蘭國增添人口、培育未來戰士，並積極傳遞極端主義思想，在其他營區也有類似情況。

這些男孩被婦女們藏匿在地下通道，幸運獲救後，現在已被送往敘利亞東北部的醫療機構，進行身心治療及輔導，希望能早日重拾健康。