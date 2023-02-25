聖戰組織「伊斯蘭國」（The Islamic State）曾經統治敘利亞和伊拉克各地近800萬人口，勢力龐大，近年來受到敘利亞、庫德族和美軍圍剿，佔領範圍和人員才逐漸減少，不過，仍有不少死忠分子潛伏各地，伺機而動。根據《每日郵報》報導，敘利亞北部一處難民營就發現至少10名未成年青少年，被迫服用類似「威而鋼」的壯陽藥物，和多位婦女發生性關係。目前這些男孩已被當地非政府武裝力量救出。
其中兩名被敘利亞民主力量（Syrian Defence Force）部隊救出的男孩，分別是13歲的艾哈邁德（Ahmet）和14歲的哈米德（Hamid）。根據他們的說法，他們被迫和伊斯蘭國婦女發生性關係，目的是要讓對方「懷孕」。其中一位甚至表示，自己在短短幾天內，不斷與8位女性發生關係。
管理難民營的官員也表示，在營區內沒有任何一位成年男性的情況下，仍有許多伊斯蘭國婦女懷孕。她們計畫為伊斯蘭國增添人口、培育未來戰士，並積極傳遞極端主義思想，在其他營區也有類似情況。
這些男孩被婦女們藏匿在地下通道，幸運獲救後，現在已被送往敘利亞東北部的醫療機構，進行身心治療及輔導，希望能早日重拾健康。
文章來源：Teen boys are being used as sex slaves to impregnate ISIS women at Syrian detention centres including where US jihadi bride Hoda Muthana and Brit Shamima Begum live to increase the Caliphate population, officials claim
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