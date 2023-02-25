Kings-Clippers had EVERYTHING 🤯



- 2nd highest scoring game in NBA history

- 2nd time in NBA history both teams scored 170+

- Tied most 3PM in a game in NBA history



Kawhi: 44 PTS

PG: 34 PTS

Fox: 42 PTS

Monk: 45 PTS



Kings win 176-175 in 2OT. pic.twitter.com/ycPgcS2WXg — NBA (@NBA) February 25, 2023

韋斯布魯克（Russell Westbrook）獻出穿上快艇球衣的首秀，今（25）日在主場迎戰強勢崛起的國王，這場比賽完全就是全明星賽等級的超大比分，經過兩度延長之後，雙方得分皆衝破170大關，在快艇手感急速下降及發生要命失誤下，國王在第2次延長賽艱辛以176比175帶走勝利。

首節靠著罰球命中，韋斯布魯克拿下披上快艇戰袍的首分，此戰他以投13中7砍下17分，另送出14次助攻、5籃板，美中不足的是發生了多達7次失誤，還在第2次延長中提前6犯畢業，不過韋少的14次助攻也追平了安卓米勒（Andre Miller）快艇隊史初登場的紀錄。

里歐納德（Kawhi Leonard）本場如入無人之境，以72.7%命中率爆砍44分、4籃板、4助攻、3抄截及2火鍋宰制全場，不過國王2位後衛拿出了更加瘋狂的表現，福克斯（De’Aaron Fox）單場攻下42分、12助攻，防守端還送出多達5次抄截，板凳奇兵蒙克（Malik Monk）更有45分、6助攻的爆炸性演出，整場比賽多達3人突破40分。

Kings defeat Clippers, 176-175, in 2OT for the second highest-scoring game in NBA history (351 points)

- New Clippers franchise record (153 in 2022)

- New Kings franchise record (Cincinnati Royals, 165 in 1970)

- Highest-scoring game was Pistons 186, Nuggets 184 in 3OT in 1983 — Ben Golliver (@BenGolliver) February 25, 2023

雙方基本上沒有什麼防守下，打出了無比巨大的比分，也攻破多項團隊紀錄，快艇本場狂轟175分、三分球命中26顆，雙雙打破了隊史過去153分、25記三分球單場紀錄，此外2隊總得分來到351分，衝上聯盟史上第2高分紀錄，僅次於1983年活塞以186比184擊敗金塊所寫下的總和370分。