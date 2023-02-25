有美國媒體披露，美國可能派100至200名軍人來台，拓展台灣的防衛能力。對此，最新街頭訪問出爐，有人認為不夠吧！應該要2萬人！也有民眾認為，還是要靠台灣人自己，否則會不會突然改變立場？很難說！更有人擔心，這可能只是把台灣當成棋子！

華爾街日報23日報導，引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，較一年前的30人左右大幅增加。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。

對此，中天電視《盧秀芳辣晚報》24日由「辮子妹」街訪，有民眾覺得人數太少，「只有200人，可以嚇阻中共的效果有限，不過多少可以增加國軍的信心」，「200人應該不夠吧！」「如果真的打過來，共軍的火力，200人要怎麼抵擋？」，「其實有點少，應該要2萬吧！2萬名美軍會比較安全」，還有人笑稱要派100萬才夠，才能把大陸打回去！

也有民眾抱持正面看法，「我覺得是好事，有點軍事交流」，「很棒，因為中國不敢打美國，所以來的話就有一個防護牆的概念」，「我覺得是必要的，如果願意教一般民眾打仗，我也願意再跳下去」！

另有人認為，還是要學會保護自己，不能靠別人，「還是要靠台灣人自己，因為美國人一定只是輔助，可以輔助到什麼程度？會不會突然改變立場？很難說」！

更有人認為，派遣太多反而會造成一些誤會，當到達一定人數，反而可能會讓對岸覺得不大舒服，會刺激到大陸。還有民眾說，美國人只想賺錢，不可能幫我們！或是認為還不錯，但有可能只是把台灣當成棋子！