行政院前發言人陳宗彥遭爆過去涉嫌喝花酒、性招待及關說，消息傳出後他火速辭職下台，但卻陸續出現更多內幕。媒體人黃揚明指出，與當年案件有關的局處首長，有人目前還在政壇中，應可詢問進一步追查。

黃揚明今（25）日在中天節目《週末大爆卦》表示，就民眾黨立委陳琬惠爆料的資料顯示，陳宗彥關說的部分，包括使管科（工務局）及消防局在內，可能有跨局處的問題，因此除了陳宗彥外，還有更多的人可以挖內幕。

黃揚明追查後發現，當時的工務局長為吳宗榮，後來曾擔任台南市副市長，並在副總統賴清德擔任行政院長時變成台灣港務公司董事長，後續因蘇澳斷橋事件下台，目前沒有公職；不過當時的消防局長李明峯雖然沒有升官，但卻一直擔任消防局長至今，代表還在政壇中。

「把當時的關係人找來聊一聊啊！」黃揚明提到，台南市的議員可以把關係人找來問，看對於當初陳宗彥喬事情的案子有沒有印象，「如果今天有一個人去關說，其他人配合，配合的人要不要負政治責任？」

此外，陳琬惠24日在立院進行質詢，但最後幾十秒才提到此案，讓各界全都傻眼，黃揚明也忍不住以網路用語形容，直言「褲子都脫了你給我看這個，真的是讓人覺得很失望！」他強調，接獲爆料後應主動挖掘更多內幕，重現當時的政商脈絡，否則只會成為爆料人的工具人，「已經有很好的料了，那怎麼不多做一點功課呢？這我覺得很可惜。」