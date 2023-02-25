台南88槍擊案兇嫌落網！槍手孔祥志、主謀「紅龜」陸遭逮 逃亡108天今押解抵台

台南88槍擊案引發社會震驚，幕後主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志在案發後潛逃108天，1月雙雙在大陸福建遭大陸警方逮捕。台南市警及刑事局幹員搭乘華信航空班機，下午2時30分許將兩嫌押返抵達桃園機場，警方為防止意外發生，刑事局除暴特勤隊在機場部署武裝重兵，2嫌入境後一路低頭遭押上車，將由刑台南市市警幹員押回台南偵訊。

回顧整起案情，去年11月10日凌晨，孔祥志持槍到台南市學甲區到前民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房連開58槍，接著到同區中正路前台南市議員謝財旺競選總部鐵門掃射30槍，警方偵辦發現孔祥志與幕後主嫌洪政軍皆已潛逃出境，但仍將其他共犯全數逮捕送辦。

去年犯下台南學甲88槍槍擊案主謀洪政軍（右二）及槍手孔祥志25日回台，兩人入境後由台南市警局霹靂小組幹員押回台南。（范揚光攝）

逃108天！台南88槍案2嫌押解抵台，警機場「重兵部署」。(翻攝畫面)

學甲槍擊案原因指向太陽光電利益糾紛有關，與洪政軍共同謀議的楊展華、載送孔祥志到台南市區騎乘作案機車的李奇漢、涉嫌提供作案機車的郭建彰、提供衝鋒槍的蔡金郎及載楊展華北上取槍的謝俊誠都被收押偵辦。

刑事局下午將循台北廈門路線遺返兩嫌回台，警政署長黃明昭表示，我方由衷感謝大陸公安的全力協助，今天順利將涉嫌台南學甲槍擊案的兩名嫌犯，自廈門循空運直航管道遭返回台歸案，充分落實雙方打擊不法犯罪及保障民眾權益為重的使命及理念 ，他代表警政署向大陸公安表達由衷謝意。