依傳統，六房媽過爐日是每年農曆4月10日至16日的星期六、日擇一天，今（25日）在虎尾鎮中溪里溪埔26號的溪埔仔廍紅壇舉行「2023年六房天上聖母過爐吉日及發炮良時」杯選，請求六房媽祖賜筊，由理事長徐萬成擲筊。（周麗蘭攝）

擲筊結果皆大歡喜，是多數信徒想要的周六。（周麗蘭攝）

因疫情暫停遶境3年的「六房媽」過爐活動，今天（25日）擲筊決定6月3日遶境過爐，將從斗六市的大北勢股過爐至虎尾鎮的過溪股，隊伍預估超過10萬人隨行。中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，3年來遵守政府規定未遶境，信徒們等很久了，可能有「爆發性」的人潮。

依傳統，六房媽過爐日是每年農曆4月10日至16日的星期六、日擇一天，今（25日）在虎尾鎮中溪里溪埔26號的溪埔仔廍紅壇舉行「2023年六房天上聖母過爐吉日及發炮良時」杯選，請求六房媽祖賜筊，由理事長徐萬成擲筊。

擲筊結果，6月3日星期六（農曆4月16日）獲3聖筊、5月28日星期日（農曆5月28日）獲2聖筊，故決定6月3日過爐，發炮時間早上6點。

今年過爐需步行約40公里，擲筊前許多信徒都期待過爐日是周六，以便周日休息，當5月28日星期日僅2聖筊時，信眾開始雀躍，當徐萬成擲出6月3日星期六第3個聖筊時，信徒歡聲雷動，直呼不可思議，徐萬成形容「皆大歡喜」。

發炮時間首擲早上6點，一口氣獲得3聖筊，停止再擲其他時段。

徐萬成說，六房媽過爐遵守政府防疫規定，有史以來停辦3年，去年差一點就要成行，結果疫情升高臨時喊停，信徒「鬱積」很久了，今年會不會「報復性」隨香不知道，但人潮一定很多。

徐萬成表示，六房媽過爐即使有爆發性人潮，飲食也不是問題，義工也會自動報到，只有交通問題比較大，隊伍恐怕會拉很長。

雲林六房媽過爐儀式有百年歷史，2020年新冠肺炎疫情爆發，首次簡化過爐儀式，讓神像搭車移駕過爐，2021年也比照前年簡化過爐。去年上半年疫情減緩，原訂恢復遶境過爐，無奈突然升溫，第3次搭車過爐。

「六房媽過爐」儀式是雲林重要的無形文化資產，也是國家指定重要民俗。輪值2023年至2024年紅壇的是虎尾鎮過溪股溪「埔仔廍」，紅壇已於7月下旬動土興建。