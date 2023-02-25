許多人點外送時，都會特別加上備註事項，希望餐點能夠客製化。一名網友表示，由於她吃鹹酥雞時很喜歡配洋蔥，近日叫外送時，在備註欄裡開玩笑說「拜託拿洋蔥砸我」，沒想到老闆竟然完成她的心願，超大方地在袋子裡放了一顆完整的大洋蔥，貼文一出，讓其他網友笑說：「老闆超猛」。

「今天的晚餐真的出乎我意料之外！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前他叫外送鹹酥雞時，發現訂餐APP上面出現一個特殊選項，寫著「餐點有疑問還是漏東西，情感上的問題都歡迎打電話過來，借錢的話可能比較沒辦法」。

原PO表示，她平常很喜歡吃洋蔥，因此特地在備註欄寫下，「我好喜歡你們在上面灑洋蔥，拜託拿洋蔥砸我，還有胡椒粉，這是情感上的問題嗎？」不料餐點送達後，原PO的姐姐突然衝進房間對她大喊：「我要砸妳，砸妳！」

還搞不清楚狀況的原PO趕緊去確認餐點，才發現鹹酥雞店的老闆竟然在紙袋裡面放了「一大顆洋蔥」，讓原PO看了也忍不住爆笑，還說：「店家是不是真的想砸我，謝謝你洋蔥人」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「老闆太狠了」、「下次備註：希望可以切好再砸我」、「超好笑！有夠可愛，不惜成本也要達到顧客的需求，這店家有前途」、「朝聖！真的可愛到不行」、「太佛了吧」、「下次請用肉砸我」、「這店家也太大方，千萬不能被店長看到XD」。