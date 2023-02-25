高雄1名年26歲的女子，日前晚間因車輛未停靠路邊，遭保安大隊特勤中隊雷虎警組攔查，準備從包包拿出證件時，被眼尖員警發現有「詭」，她自知難逃法網，乖乖繳出K盤，她向警方說，上有媽媽還有2個妹妹要扶養，經濟重擔都在她身上，心情不好，想藉由毒品紓壓，但用錯方式的下場，就是被依法送辦。

保安大隊特勤中隊雷虎警組於22日晚間8點25分執行巡邏勤務，在高雄市仁武區仁雄路前，發現一輛自小客車靠路邊停車，形跡可疑，隨即上前示意駕駛下車接受盤查，不過，卻聞到26歲的洪姓女子身上有濃濃K味。

警方請洪女出示證件時，瞄到她的包包中疑似有違禁物品，她自知無法逃過查緝，於是自行拿出1個含有3級毒品愷他命殘渣玻璃盤交予警方，全案依違反《毒品危害防制條例》帶回警局製作筆錄。

據警方了解，洪嫌稱稱她一家4口，上有媽媽還有2個妹妹要扶養，經濟重擔都在她身上，心情不好，想藉由毒品愷他命紓壓，警方也勸誡洪嫌，應依循正常管道紓解壓力，錯誤方式只會害慘自己。

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