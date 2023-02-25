228連假首日，受強烈大陸冷氣團影響，氣象局持續發布9縣市低溫特報，1名39歲蘇姓男子25日早上7點多，開車行經國三北向103.4公里處時，突然感到身體不適，於是停在避車彎等待協助，國道警接獲通報後立即通報119救護，迅速將蘇男送往新竹馬偕醫院，經診治後沒有其他異狀即可出院。

國道警察局第六大隊竹林分隊小隊長溫開丞、警員趙文豪25日上午7點多接獲通報，有民眾因身體不適，停在國三北向103.4公里避車彎處，立刻撥打119救護。

員警到場後發現蘇男因身體不適停於外側路肩，但他意識清楚，後續協助由救護人員送往新竹馬偕醫院檢查，蘇男經診治後沒有其他異狀即可出院，他表示近來天氣寒冷，幸好國道警察熱心為民服務、及時協助緊急通知救護，對此深表感激。

國道警方指出，連假期間，各服務區將有員警機動駐守，提供民眾即時服務與受理案件，宣導車輛行經行人穿越道應停讓行人優先通行。紅斑馬巡邏車也會在壅塞路段待命，一旦發生事故或緊急狀況，立即處理及排除，恢復交通順暢。