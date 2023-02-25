女星郁方與身價上億元的「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚16年，育有2子1女，常在社群分享生活點滴的她，近來曬出兒子房間一團亂的照片，表示每次看到此景象就怒火中燒，更坦言每天都在「二選一」的抉擇中掙扎，讓不少爸媽級網友直呼感同身受。

郁方於臉書曬出兒子房間的照片，只見地板上堆滿雜物凌亂不堪，眼見這幕不免感嘆：「少爺回到家襪子一定亂丟，洗衣籃就在旁邊，脫下來換洗的衣服一定在浴室的門口，房間雜亂無章，起床不疊棉被，讓我相當生氣」，由於不想將兒子養成「少爺」，每天都陷入「要等他們自己打掃清潔？還是我自己親自動手？」的抉擇中。

不過與幾個媽媽聊天後，郁方驚覺其他人的小孩也有相同狀況，便決定不再糾結於此，但也不免感嘆：「原來這是人生的一個過程啊，但是到底要怎麼樣才可以訓練出他們的生活習慣」。

對此，許多爸媽級網友也感同身受，紛紛留言：「都是唸一唸之後好一陣子，然後，就又故態復萌啦」、「我們家國三生，完完全全就是妳說的這個樣子！媽媽每天都一直生氣」、「等以後交女朋友想帶回家的時候就會認真整理了」、「當媽的…只要孩子還沒成家立業，每天都是在生氣的」、「房間內就別管了，門關起來，眼不見為淨」、「想想孩子是自己生的就好了」。