天后張惠妹（阿妹）雖然正在備戰從3月底開始的高雄巨蛋演唱會，不過近期為了旗下子弟兵葛西瓦的新專輯，不僅驚喜現身日前舉辦的聽歌會，昨（24日）更在IG分享影片，以葛西瓦的歌曲《我愛你沒有辦法》展現火辣熱舞，吸引大批粉絲搶看。

阿妹在IG無預警上傳了一段38秒的影片，並俏皮寫下：「這個很可以，誰來1v1我」，只見她穿著黑色及膝長T，搭配蕾絲內襯，越跳越投入的她更放送性感深蹲，大腿的「絕對領域」更是一覽無遺，最後再漫步走出鏡頭。

葛西瓦為了宣傳新歌特地打造手勢舞，不過阿妹更將性感舞蹈融入，讓網友紛紛留言超辣，「為什麼可以這麼辣？」、「辣成這樣真的沒辦法餒」，阿妹的好身材同時也成為另類焦點，「姐也太瘦了吧！」、「妹姐怎麼變這麼瘦，辣台妹」，不過她這麼一跳，讓經紀人陳鎮川忍不住虧說：「葛西瓦有同意妳把舞改成這樣嗎？」

葛西瓦日前在聽歌會上表示對阿妹的感謝：「非常謝謝老闆娘沒有放棄我，她常鼓勵我去做很多事，雖然隔了5、6年才開始實踐，但很謝謝她一直相信我。」而阿妹除了親自出席現場，還秀出這段性感熱舞，可以看出她相當用心宣傳葛西瓦的新專輯。