2023年大學暨技職校院多元入學博覽會於25日在高雄新光三越左營店熱鬧開展，首先由主辦方旺旺集團旗下的中國時報總編輯王銘義與高市教育局副局長吳文靜致詞；而校方也有陸、空官校、義守大學、以及南華大學、亞洲大學各級長官致詞。各校皆在現場向即將升學的學子建議，選校該具備未來觀，觀察未來趨勢、國際化等面向，而非傳統的死板選校方式。

王銘義表示，從108課綱開始有新考試形式後，許多學生對於放榜後的成績該如何選擇適合的校系有許多疑問，而大學博覽會的平台就是讓學生能夠挑選到更好的專業、更好的性向和更好的學校。而旺旺中時媒體集團與各校合作了此平台已經邁入28年，今年更推出新的活動和講座，讓學生和家長有最好的參考。

吳文靜表示，前2天學測成績都已公布，這2天許多考生與家長最常討論的問題就是入學方式和系所選擇；除了制度的變革外，目前各大學的系所資訊也相當關鍵，所以旺旺中時媒體集團每年舉辦的大學入學博覽會都對學生相當重要。

陸軍官校上校侯嘉倫說，就學即是就業，軍校系所的領域相當廣泛，而在挑選軍校系所時，「學生們可以藉由性向測驗來選取適合的系所」，畢業後再選擇相關職業；而軍校也可以透過4年的學習後，考取相關證照、從事相關行業，不會被當初所選的系所綑綁，發展面相當廣泛。

義守大學校長陳振遠建議，台灣目前面臨少子化衝擊，造成了健康醫學、勞動力不足等問題，所以「只要選擇健康醫學的相關科系，保證10、20年後會減少失敗的機會」。「學生也可以從國際化角度來選擇校所」，義守大學學生總共來自37個不同國家，所以學校本身就是一個城市。

「如果要選學校，建議學生能選擇綜合性的大學」，陳振遠也提醒學生為了避免不小心選到了志趣不相投的學校，綜合型學校有很多系所選擇，可以讓學生慢慢摸索志趣。

亞洲大學護理學院長吳樺姍表示， 亞洲大學與中國醫藥大學已經過教育部同意，成為聯合的系統大學，所以學生可以在校內跨校進行雙主修；例如護理系學生在亞洲大學修護理系課程，再去中國醫藥大學雙主修放射科相關課程，只要2個學位都拿到，就可以報名相關的國考；這樣的方式能讓學生畢業後可以從事許多相關職業，對於學生而言就業市場會更開闊。