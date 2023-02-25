28歲香港名媛蔡天鳳昨(24日)驚傳遭碎屍殺害，警方昨在其前夫家人家中發現她部分屍塊，還有參雜人體組織的肉湯，但頭顱、軀幹等部位至今尚未找到。蔡天鳳的鄺姓前夫（Alex）今在東涌落網，據知他過去涉詐騙案被通緝多年，而蔡天鳳的前公公多年前是警長，港媒稍早揭露他昔因涉及性侵案被抓。

蔡天鳳和Alex離婚後仍繼續照顧前夫一家人的生活，更請前大伯擔任他專屬司機，蔡天鳳出事當天，原本搭著前大伯駕駛的車要去接小孩，未料從此人間蒸發，警方循線逮捕蔡天鳳前公婆和大伯後，大伯稱當天蔡天鳳中途就下車去別的地方，意圖擾亂警方辦案，花了許多時間調監視器畫面，後來發現證詞有誤，警方便持搜索票進入蔡天鳳前公公的租屋處，意外在冰箱發現死者雙腿，而頭顱及軀幹尚未尋獲。

Alex稍早被逮後，爆出他早就是通緝犯，多年前捲入一樁詐騙案被通緝，《香港01》更訪問到蔡天鳳的好友豹太，對方表示Alex是因一樁買賣黃金案被依詐騙罪通緝，他沒有正當工作不斷纏著前妻，還慫恿前妻投資賣雞蛋仔，最後店倒虧錢，蔡天鳳仍對Alex一家不離不棄。

稍早，警方初步定調本案主謀是曾擔任警長的蔡天鳳前公公，據知前公公18年前離職，《東網》報導，前公公當年調查一件刑事案時，因得到女當事人的信任，多次和女當事人聯繫見面，當年中秋節男方再度上門性侵了女當事人，該女隔天向社工哭訴，在對方建議下才決定報案，並到醫院做驗傷報告，轟動了整個警界高層，全案交由西九龍總區重案組辦理，並將前公公逮捕拘留整夜，但報導中並未提及性侵案的最終結果。