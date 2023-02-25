財政部公布寵物相關產業統計，就寵物食品相關法規上路之後，相關業者登記家數逐年成長趨勢，自2018年的642家成長到2022年的3286家，成長4倍以上主要是來自個人業者。

財政部表示，個人業者自2019年家數占比已經超過公司行號，2022年的占比更是達到6成4，除了反映產業需求外，部分飼主也投入到市場經營有關。

截至今年2月，申請寵物食品上架數量已經達到4.2萬筆，其中8成屬於公司行號，2成屬於個人，兩者型態不同。

公司行號食品種類較為多元，其中零食占3成7；罐頭與飼糧各占2成，個人業者則是主打零食，8成以上皆屬於零食，且個人業者以製造加工為主。但是公司行號則有進口占一半以上、代工與製造加工則各占一半。

就寵物食品對象觀察，犬貓占比9成8，犬類略高一些些，數量大約是2.9萬筆，而貓類則是2.4萬筆。其他鼠、兔、鳥則較少。

而犬貓飲食差異，食品來源及種類亦有不同，兩者雖皆以零食為最大宗，惟犬以飼糧居次，貓則以單價較高的罐頭居次。

食品來源方面，適用貓之寵物食品近半數屬進口，犬則僅3成進口，反映不同寵物對象之市場商機，或飼主購買意願之差異。