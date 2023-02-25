嘉義市騎youbike逛市立美術館及風格潮店，風景很時尚。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣鄒族逐鹿文創園區即日起至28日有特色市集。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣推薦阿里山森林美景。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣推薦梅山太平雲梯景致怡人。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

228連續假期出發了，嘉義縣文化觀光局推薦4條主題旅程，遊嘉森呼吸、平原慢慢遊、水岸樂悠遊、鄒族部落行，民眾可以在Line旅遊平台購買電子票券，方便好好玩；嘉義市時尚玩，騎youbike逛市區美景及風格潮店。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市的老宅木屋經市府與民間合作修繕，成為年輕人創業的各式風格小店，市府推出「嘉市潮選店 100＋Select」，精選100家美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等各類型好店，好吃、好拍、好逛又好買，來嘉旅遊輕鬆品味在嘉的美好生活。

市區有檜意森活村、阿里山小火車車庫園區等景點，可以一窺百年阿里山林業鐵路發展；即日起至27日連假期間舉辦「嘉＋酒」市集則在嘉義市文創園區，可以感受文創的魅力；鄰近的市立美術館外觀及館內展覽都精采好看；持電子票券搭電動公車、騎用youbike逛玩嘟嘟好。

嘉義縣政府文化觀光局長徐佩鈴表示，嘉縣4大旅遊路線景點有山區的太平雲梯、達娜伊谷、鄒族逐鹿文創園區、優遊吧斯、阿里山森林遊樂區、曾文水庫觀景樓遊湖船票；平原區的故宮南院、台灣好行故宮南院線、蒜頭糖廠、板陶窯、新港魅力商圈美食券；濱海區的向禾休閒漁場。

徐佩鈴指出，縣府同時推出「嘉義縣好玩卡」在Line上架，228連假有限量贈品活動，民眾線上購買「曾文水庫觀光遊艇」跟「鄒族逐鹿文創園區」的好玩卡遊程，就送加碼小禮物。

即日起至28日鄒族逐鹿文創園區有特色市集，民眾可以體驗餵食梅花鹿、傳統射箭、大啖原民美食、欣賞歌舞表演，每日現烤的火烤全豬中午12點供應，提供入園前200名遊客憑券購買。