蔣萬安將出席228紀念活動致意 王世堅不領情：應勇敢道歉

台北市長蔣萬安將親自出席228紀念活動獻花致意，台北市議員王世堅今受訪時表示，自己以228受害家屬的身分，向蔣萬安提出鄭重的要求，此時此刻應該要勇敢站出來面對，向全體228受難家屬以及白色恐怖受難家屬，致上最深、最誠摯的道歉。

王世堅說，蔣萬安一下子向228家屬致意、慰問，一下子又拜訪，他覺得不必，蔣萬安不要再談那麼多，應該一次說清楚。他以228受害家屬的身分，向蔣萬安提出鄭重要求，應向全體228受難家屬認錯道歉，因為蔣萬安承繼了蔣家的光環跟資源，所以要一肩扛起蔣家在歷史上的功與過，「228受難家屬需要的、要求的，從來都不是致意慰問」。

王世堅強調，228受難家屬跟全體社會這麼多年來的要求很簡單，就是228事件的歷史真相以及元凶，如果元凶已經過世，那當然承繼元凶們的歷史功過的後世子孫，當然要一肩扛起，元凶的後代不能只想用當年威權時代所創造的光環、所遺留的資源，應該要對這麼重大的228受難事件提出有擔當的做法，而最有擔當的做法就是認錯、道歉。

王世堅批，蔣萬安只是選擇性的接收了上一代遺留下來的光環跟資源，這對228受難家屬跟全體社會大眾來說情何以堪？因此那些表面上的致意慰問「大可不必」，真正有誠意的應該是要面對歷史真相，尤其蔣萬安承繼了父祖輩的光環跟資源之後，已經登上了台北市長的大位，既然承接了父祖時代帶來的資源光環，遺留下來的歷史錯誤罪過當然要接受。

王世堅表示，蔣萬安在剛選上首都市長、正式躍上台灣最耀眼舞台的時候，此時此刻應該要道歉，這是最好的時機。