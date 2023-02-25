旅美學者林環牆持續關注蔡英文總統的「論文門」，他13日先是在臉書刊出3份公文，並強調公文都可以證明蔡的學位有問題，具有不容否認的法律效力。今（25）日他更發文強調，台灣的立委應該行使自己的質詢權，對相關主管機構提出質詢。

林環牆日前曝光與蔡英文有關的青輔會高銘輝公文、留學生回國服務申請登記表、公務人員履歷表。他強調，這些文件都是檢察官黃偉調出來的官方正式文件，是有法律效力的。

對於三份公文，林環牆呼籲在野立委用國會賦予的質詢權對於相關部會提出質詢，同時他還怒批，民進黨新上任黨主席「賴清德」對這三份公文透露的嚴重性，看起來也是不敢面對。

林環牆還表示，「蔡英文以假學歷竊取總統權柄的證據如此清楚。她根本就欠缺統治台灣的正當性，竟還可以不知羞恥地利用權力整肅恫嚇揭穿她學倫詐欺的三位學者，其中一位甚至還被發佈通緝令。」

最後針對蔡英文的論文，林環牆也要大眾思考一個問題，為什麽1984年在LSE畢業的100多個博士當中，英國倫敦大學的三個圖書館不僅沒有蔡英文博士論文的紙本，也完全沒有她的論文書目？然而，這個荒謬的情形卻完全沒有出現在任何其他100多個博士身上。他質疑，「這三份公文還不夠、還不能喚醒台灣社會各界嗎？」