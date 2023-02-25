香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出失蹤，被找到時已遭人殺害，兇手甚至把她肢解、烹煮和丟在冰箱，十分殘忍；經當地警方調查後，兇手是蔡天鳳鄺姓前夫及其一家人，在今（25日）中午終於全數落網。鄺男被逮捕後，也被爆料他在8年前因涉嫌一樁千萬詐騙案，早就是通緝犯，沒想到如今為了錢還成為狠毒殺人犯。

綜合港媒報導，年僅28歲的時尚名媛蔡天鳳曾有兩段婚姻，與鄺姓前夫離婚後改嫁給譚仔米線「太子爺」，但離婚後蔡天鳳仍對前夫一家相當照顧，不僅讓他們住在她購入的豪宅，房子更登記在鄺男名下，還讓鄺男兄長當她的司機；另外，蔡天鳳的兩任先生關係還不錯，過年期間他們3人還有一起吃飯。

而蔡天鳳會遭到鄺男一家人殺害，全因她想賣掉鄺男一家住的豪宅，曾和前公公發生爭執；據悉，蔡天鳳和譚仔米線「太子爺」辦完婚禮卻尚未登記，若她不幸身亡，名下資產會由與前夫生下的一對兒女繼承，才會導致鄺姓一家人萌生殺機，導致這場悲劇。

命案曝光後，鄺男一家人陸續被拘捕，鄺男在今日中午落網，他犯下殺妻惡行後，也被挖出在8年前的犯罪記錄；鄺男當年利用交友軟體詐騙4名同志，騙取超過千萬元不法所得，一度遭到通緝。鄺男也遭指出平時遊手好閒、不務正業，日常開銷都是由蔡天鳳負責，最後卻財迷心竅，狠心殺害女方，令身邊好友都很痛心。