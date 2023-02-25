台北市長蔣萬安今上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」，被問到有沒有覺得「秀彩」像台北市議員王世堅時，回應「秀彩比較秀氣，王世堅議員非常陽剛」。對此王世堅說，謝謝蔣萬安的緩頰，但他承認，自己確實髮量很少，髮型也像紅毛猩猩，這是事實。

台北市議員黃瀞瑩先前出席脫口秀節目「炎上王世堅」，並在節目上說王世堅的頭髮「像紅毛猩猩」，王世堅今受訪時說，他得承認自己確實髮量很少，髮型像紅毛猩猩，這是事實。

王世堅說，他承認年少輕狂的時候沒有好好保養頭髮，所以節目來賓開這玩笑是應當的，更何況那個節目本來就是搏君一笑，黃瀞瑩的比喻是恰到好處，不過生病的部分是沒有，因為他每天都活蹦亂跳，但髮量少是事實，他必須接受。

王世堅坦言，無論來賓用什麼樣的口吻，什麼樣的方式挖苦、開玩笑，他都必須接受，更何況那個節目本就是為了搏君一笑。他也說，若主持人博恩邀請他，他會再去，因為博恩純粹是用高級酸、高級幽默方式搏君一笑。

王世堅表示，過去蔡英文總統和前高雄市長韓國瑜都上過博恩的節目，博恩一開始找他上節目時，他忘記說自己不是蔡英文、不是韓國瑜，不是他們那個級數，他到現場才知道「炎上」的意思是指什麼，他反應遲鈍，「本來以為是上call in節目」。