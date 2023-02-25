228連假剛啟動，阿里山公路就傳出死亡車禍，年約65歲梁姓男子開自小客車於24日下午途經台18線64.8k處，不知何故自撞水泥護欄，李姓男子行經此處發現，通報119救護，梁男經送下山到醫院搶救仍宣告不治，檢警今天相驗，研判死者因胸部鈍力損傷造成創傷性休克死亡。
嘉義縣消防局奮起湖分隊小隊長吳正義受訪指出，分隊人車前往現場發現是為1起自小客車車禍，男性傷者已無呼吸心跳，施予相關急救處置後即刻送嘉義市聖馬爾定急救。
228連假剛啟動，阿里山公路就傳出死亡車禍，年約65歲梁姓男子開自小客車於24日下午途經台18線64.8k處，不知何故自撞水泥護欄，李姓男子行經此處發現，通報119救護，梁男經送下山到醫院搶救仍宣告不治，檢警今天相驗，研判死者因胸部鈍力損傷造成創傷性休克死亡。
嘉義縣消防局奮起湖分隊小隊長吳正義受訪指出，分隊人車前往現場發現是為1起自小客車車禍，男性傷者已無呼吸心跳，施予相關急救處置後即刻送嘉義市聖馬爾定急救。
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