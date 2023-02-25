台南左鎮區是台南最後一個沒有連鎖超商的行政區，隨化石園區開幕帶來旅遊人潮及商機，當地終於設立第1間7-11超商門市，25日台南市長黃偉哲為門市剪綵，並推廣2023左鎮白堊節活動。

黃偉哲25日前往左鎮為門市剪綵。(台南市新聞及國際關係處提供)

黃偉哲25日前往左鎮為門市剪綵，並與立委陳亭妃、郭國文、市議員陳怡珍、李偉智、黃肇輝、周奕齊、郭信良等人一同慶賀門市開幕，走逛白堊節農特產市集，品嘗美食。

黃偉哲表示，左鎮區是台南最後一個沒有連鎖超商的行政區，因此今日的超商開幕是左鎮地方的盛事，是地方發展腳步的紀錄，也拼上台南行政區超商版圖的最後一塊拼圖。黃偉哲歡迎左鎮在地居民，或是來到左鎮觀光的朋友，都可以享受連鎖超商帶來的便利。

為了進一步推動左鎮的觀光發展，台南市政府及左鎮區農會積極爭取，今年設置了獨具特色的「道之驛左鎮站」，販賣左鎮當地農特產品及社區特色商品，並結合左鎮化石園區，與全新開幕的統一超商互相輝映。

此外，25日左鎮驛站還有「2023左鎮白堊節」活動熱鬧進行，有精彩藝文活動表演與農特產品推廣市集，將左鎮農民克服險惡青灰岩地質環境、生產出品質與口感別具特色的作物如介紹給來參觀的民眾。