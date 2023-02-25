台中市西屯區龍潭里農田灌溉溝渠出現乾涸情況，居民向市議員楊大鋐陳情。(楊大鋐提供)

南部水情亮綠燈，中部地區目前供水仍屬正常，但台中市西屯區龍潭里附近的農田灌溉溝渠，卻出現溝內乾涸情況，市議員楊大鋐接獲農民陳情後實地了解，發現灌溉溝渠水源分配不均，且附近因建案多，導致地下水量不夠充沛，呼籲農田水利署應加強水權管理及溝渠清理作業。

楊大鋐表示，每年到了農曆春節後、農田開始插秧及耕作季節，龍潭里的部分農地就傳出缺水可用情況，最近有農民反應，當地的灌溉溝渠同樣出現乾涸情況，他到當地巡查發現，部分溝渠內有土石未清理，是導致灌溉水源變少的原因之一，另水源分配不均也是導致農民無水可用的問題。

楊大鋐指出，通常若灌溉溝渠內水源不足，農民會轉而抽取地下水灌溉，但台灣大道、環中路周邊因近年來有多起建案，在建商抽用地下水後，當地地下水分布改變，也導致地下水源不足以供應灌溉使用，他呼籲農田水利署應善盡水源分配、管理的職責，並應定期巡檢、清理溝渠，避免因灌溉用水不足引發爭議。

農田水利署台中管理處指出，龍潭里屬於西屯工作站管轄範圍，該處灌溉水源是引自港尾溪大墩圳，目前進水情況順暢，沒有水源不足的問題，部分農地出現缺水情況，主因最近正值稻田插秧的用水尖峰時期，在農民競相取水入田的搶水情況下，才會出現「上游農田用水無虞，下游缺水可用」的窘境。

此類搶水的問題存在已多年，台中管理處強調，將要求西屯工作站加強巡視灌溉溝渠，若發現溝渠有阻塞、淤積的情況，會立即進行疏通作業，另也會調配圳路用水、推動輪流灌機制，同時宣導農民錯開用水尖峰，讓水源能合理調配到各處農田，緩解缺水的問題。