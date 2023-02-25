蔣萬安、顏寬恒等人陪林明溱搭車掃街，爭取鄉親支持。（楊靜茹攝）

林明溱在蔣萬安、顏寬恒等人陪同下車掃，鄉親比2號表態支持。（楊靜茹攝）

林明溱在南投市區車掃，鄉親紛紛比出2表示支持，甚至高喊「縣長，加油」。（楊靜茹攝）

站台「南投立委補選」林明溱 蔣萬安舉4點力挺再反酸民進黨

台北市長蔣萬安、前立委顏寬恒25日到南投縣，幫南投縣立委補選候選人林明溱輔選。蔣萬安致謝說，林明溱前輩過去在立法院給他很多指導，俗話說「吃人一口，還人一斗」，所以特地到南投給予支持，提出支持林明溱四大理由，強調「執政黨在國會不缺投票部隊」，呼籲鄉親幫忙催票、固票，讓林明溱高票當選。

林明溱一早在立委江啟臣陪同下到廟裡參香祈福，並在竹山菜市場徒步拜票，下午則在蔣萬安、顏寬恒等人陪同下搭車掃街，爭取鄉親支持。明、25日新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑接力輔選，27日則是黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人，聯合藍營女性縣市長合體出席造勢晚會助攻。

蔣萬安提出支持林明溱四大理由：第一，林明溱在地服務30年，最了解南投鄉親需求，爭取許多建設，如南投交流道、南雲交流道，結合雲林草嶺觀光路線，爭取每車每日上國道20公里免費政策，減輕開車族的負擔，

第二，林明溱監督建設非常有經驗，進入立法院後能發揮即戰力，為南投爭取建設、發展觀光、推動法案造福南投鄉親。

第三，林明溱是最能和南投縣長許淑華搭配合作無間，未來中央有林明溱委員，地方有許淑華縣長，通力合作，絕對是南投鄉親之福。

第四，目前立法院生態需要有經驗、瞭解南投的立委，還要能強力監督政府施政的人。投給蔡培慧，只是為執政黨投票部隊增加一名成員。

前立委顏寬恆、南投市長張嘉哲，南投縣議員林儒暘、游顥都到林明溱競選總部力挺，強調每一票都很關鍵，呼籲鄉親請左鄰右舍親朋好友打電話催票、拉票、固票，讓林明溱高票當選。