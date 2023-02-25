林書豪本季首次也是最後一次造訪新竹縣立體育館，25日面對高雄17直播鋼鐵人本季還沒贏過的新竹街口攻城獅(前4次交手都由攻城獅贏球)，吸引滿場8000名球迷進場觀戰，靠著林書豪攻下本季新高32分、另有7助攻、7籃板、4抄截，鋼鐵人95比82力退攻城獅，除拿本季對戰首勝，也送攻城獅苦吞5連敗。

林書豪一開始就投進三分球，跟滿場新竹球迷打招呼，接著又靠中距離急停跳投、切入上籃高拋取分，甚至還有兩罰俱中，光在首節，他就投5中3、6罰俱中，貢獻13分、3籃板及3助攻，幫助鋼鐵人打完首節取得32比27領先。

來到次節，林書豪火力明顯不如首節猛烈，幸好鋼鐵人仍保持領先，但在上半場結束前，攻城獅發動一波10比0猛攻，反以53比45領先鋼鐵人，上半場結束，鋼鐵人49比56落後，林書豪半場投10中5，拿17分、6助攻與4籃板。

攻城獅第3節很快把領先擴大到兩位數，林書豪卻提前陷入犯規危機，打到第3節還沒一半，就吞下第4犯，悟空也跟著4犯，打完前3節，攻城獅仍以72比65領先，林書豪投13中7，拿21分、7助攻與5籃板，得分已追平本季最高。

末節才打19秒，林書豪就完成三分打，也把單場得分續推新高，隨後他又是三分打，也縮小落後差距到1分，鋼鐵人更靠鐵米三分打，反以76比74超前，鐵米馬上補進三分球，這波15比2猛攻，幫助鋼鐵人轉眼扭轉局勢反超6分。

面對越來越不利的場上局面，攻城獅進攻繼續完全當機，更頻頻出現失誤，鋼鐵人逐漸擴大領先到12分，來到最後2分37秒，林書豪更投進三分球，除了讓他的得分突破30，也幫鋼鐵人取得15分絕對領先，幾乎宣告這場比賽勝負底定。