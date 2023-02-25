香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）24日驚傳遭殺害碎屍，震驚社會，前夫Alex一家涉有重嫌，對此，蔡天鳳好友豹太出面爆料，蔡天鳳和前夫離婚後仍相處融洽，更讓前夫一家住進豪宅，未料現卻遭謀財害命，讓豹太相當心痛。

據《香港01》報導，豹太表示蔡天鳳雖然和譚家太子爺Chris再婚，但和前夫Alex沒有交惡，還買豪宅讓前夫一家人居住，更資助前夫哥哥買房，而朋友之間也知道，蔡天鳳前後任丈夫關係良好，3個家庭相處融洽，過年更會一起聚會，就連現任丈夫Chris的父母，都將蔡天鳳與前夫生的兒女視如親孫看待。

豹太更指出，近期蔡天鳳打算出售前夫一家住的豪宅，也因此讓他們釀下殺機，但豹太表示，蔡天鳳賣房單純是投資考量，且會安排前夫一家搬到別的地方，「她那麼疼愛小孩，怎麼會讓他們沒有地方住？」

而豹太也表示，蔡天鳳家人23日曾接到她的前夫Alex來電，他哭著說：「為什麼報警前不先通知我？」讓家屬聽了「心都沉了一下」，感覺事有蹊蹺，加上在調查前夫的哥哥時，他說詞前後不一，才引發警方懷疑。

豹太心疼蔡天鳳為人善良，卻慘遭Alex一家痛下毒手，讓她直呼「好恐怖，全家都處心積慮」。而因為蔡天鳳相當疼愛子女，都會接送他們上下學，因此聘請好幾位司機，其中負責接送與前夫所生子女的司機，在過年期間離職，因此前夫一家人建議由Alex哥哥替代，未料就此斷送性命，因為蔡天鳳就是在要去接送與前夫所生的子女時，坐上前夫哥哥開的車，就此失去聯繫。