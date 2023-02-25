台東打卡新亮點「閃閃PARK」25日開幕，霜淇淋等質感品牌進駐無印小屋。（莊哲權攝）

台東縣政在鐵花新聚落街角打造「閃閃PARK」今天開幕，除了保留原有大樹及調整人行動線外，更有白鬍子鮮奶霜淇淋、福灣巧克力等5家質感品牌進駐「無印良品小屋」，縣長饒慶鈴歡迎大家來打卡。

鐵花新聚落是台東市蛋黃區，波浪屋、鐵花新聚落、微光集、鐵花村，都是遊客來台東必訪名單，其中位於新生路、博愛路街角荒廢已久的台鐵舊宿舍區，常有民眾反映也能「亮起來」，經台東縣政府與台鐵2年溝通協調後，終於活化為「閃閃PARK」，除了重新調整人行環境與動線以外，也注重原有樹木的保留，兼具自然共生及設計美學。

而「閃閃PARK」最大亮點是縣府與無印良品空間改造企劃團隊合作，用台灣柳杉打造的6間可以隨時被移動的「無印良品小屋」，即日起由福灣巧克力、魚刺人雞蛋糕、白鬍子鮮奶霜淇淋專賣店、璞草園、山嶼山戶外選物等台灣原創品牌進駐至3月21日，帶來具台東風味的限定產品。

縣長饒慶鈴表示，這是全國唯一結合城市口袋公園與品牌實驗裝置的複合型公共空間，藉由質感品牌進駐，打造鐵花新聚落多樣化的全新休憩場域，也呼應她一直以來積極發展的慢經濟，期待透過這次的空間改造，將台東人的慢生活完整呈現給來訪的人們，歡迎大家來打卡、踩點。

饒慶鈴說，來台東的遊客愈來愈多，其中有8成都會造訪鐵花新聚落，每逢假日就是人群密度最高，未來幾年將會逐漸擴大此區域，讓這個空間成為民眾休憩的環境。