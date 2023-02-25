新北新莊塔寮坑溪一帶22日晚間飄散出惡臭，新北市環保局表示，雖未查到明確的來源，但為降低異味對居民的影響，已跨區調集清潔隊清溝車，並啟動清溝作業。（新北市環保局提供）

新北新莊塔寮坑溪一帶22日晚間飄散出惡臭，新北市環保局表示，雖未查到明確的來源，但為降低異味對居民的影響，已跨區調集清潔隊清溝車，並啟動清溝作業。（新北市環保局提供）

新北新莊塔寮坑溪一帶22日晚間飄散出惡臭，至今都未找到臭味來源，鄰近的瓊林里、建安里居民怕吸入有害物質，出門只能戴2層口罩自保。對此，新北市環保局表示，雖未查到明確的來源，但為降低異味對居民的影響，已跨區調集清潔隊清溝車，今並啟動清溝作業，目前臭味已明顯降低。

環保局表示，環保局、新莊區公所、水利局、消防局、警察局、地政局、瓦斯公司及工研院等各單位已連日通力合作，鎖定受影響範圍及主要存在異味的溝渠範圍，24小時接力盤查超過百處工廠、建築物，目前雖未查到明確的來源，但為降低異味對居民的影響，環保局已跨區調集清潔隊清溝車，25日上午啟動清溝作業，從建國二路上異味集中的人孔蓋上游逐步往下游清疏，目前氣味已有明顯降低，環保局將持續作業並監控空氣品質及巡查環境。

環保局指出，截至25日中午，共出動7個區清潔隊跨區支援，累計超過150人次、清溝車7輛及各式科學儀器動員稽查及溝渠清疏，且為加速釐清污染物種，也已於23及24日陸續採集現場空氣及水體樣品送驗。

另為掌握周遭空氣品質狀況，維護民眾健康，環保局除以塔寮坑溪鄰近區域設置的固定式空氣品質感測器監控外，24日起環保局也特別出動空氣品質監測車，報案至今，測值尚無明顯異常。

環保局提醒，建國路、新樹路、瓊林里、建安里的民眾，近日先勿出外運動，請先將門窗緊閉，如有需要出門，請務必佩戴口罩。