軍校派出代表陸、海、空3軍的多隻充氣玩偶，帶來可愛的趣味舞蹈。（楊舒婷攝）

此次學博覽會由高雄中學儀隊進行另類的開場表演。（楊舒婷攝）

2023年大學暨技職校院多元入學博覽會25日開展，各校使出搏眼球招式吸引學生和家長注目，表演節目先由高雄中學儀隊演出，接著軍校派出超可愛軍人玩偶上演舞蹈表演，蹦蹦跳跳的樣子令人融化；而南華大學也派出樂團演奏，讓此次的博覽會既活潑又文藝。

高雄中學儀隊進行開場表演時，第一首曲目就令在場觀眾哈哈大笑，因為帶來的不是莊嚴的配樂，也不是威嚴的動作，而是聖誕節的樂曲及俏皮扭動；但當聖誕曲目結束，雄中儀隊也立刻恢復原本的威嚴，帶來一系列精采的儀隊表演。

而軍校則派出代表陸、海、空3軍的多隻充氣玩偶，帶來可愛的趣味舞蹈，逗得場下觀眾哈哈大笑，甚至一度表演「軍內互鬥」舞蹈Battle，也讓展覽會充滿了趣味氣氛。南華大學則由6位大一生，1位大三生組成樂隊，並配合南華大學校長的致詞表演，文情並茂的畫面相當融合。

高雄中學表示，此次儀隊表演一改過去威嚴風格，用活潑的聖誕節音樂表演後，再接著播放氣勢磅礡的音樂，讓表演增添反差感；而這些創意念頭也來自儀隊的學生，是特地為這次博覽安排的，希望能帶給即將升大學的學長們希望。