KLAY THOMPSON 🔥

42 PTS (12/17 3PT)



Most GMS with 12 3PTS

Klay: 3

Steph: 2



pic.twitter.com/DUB0gAcd2k — Ballislife.com (@Ballislife) February 25, 2023

明星賽後首戰敗給湖人，衛冕軍勇士今（25）日背靠背迎戰西區墊底的火箭，整場比賽勇士並未遭遇困難，以116比101輕鬆擊敗火箭，其中的關鍵人物就是「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）拿出神準表現，全場19次出手命中12球，而投進的這12顆全都是三分球，生涯第3次寫下單場至少12顆三分球的紀錄，超越老大哥柯瑞（Stephen Curry）的2場成為歷史第一。

勇士次節轟下40分，半場結束直接將比分拉開到17分之多，打得火箭毫無還手之力，讓勇士早早奠定比賽勝負，即便火箭前鋒小肯揚馬丁（Kenyon Martin Jr.）攻下全隊最高的22分，外帶8籃板、2火鍋，仍然挽不回火箭吞下8連敗的慘況。

此戰湯普生手感相當火燙，全場19投當中只有2次兩分球出手，不過相對簡單的都沒有進，湯普生12顆進球都是三分線外出手，加上6顆罰球全進，單場轟下42分、7籃板，繼今年2月7日對陣雷霆後，再度寫下單場至少12顆三分球的紀錄，也是聯盟第一位單季多次單場三分進球數衝破12大關的球員。

聯盟歷史中共有5位球員，曾經達成過單場命中至少12顆三分球的紀錄，只有湯普生以及柯瑞多次完成，坐實了「浪花兄弟」的美名，另外3人分別是馬歇爾（Donyell Marshall）、布萊恩（Kobe Bryant）及拉文（Zach LaVine），柯瑞及拉文則是共同持有歷史最多單場13顆三分的紀錄。