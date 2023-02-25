228連假開始，不少人會趁4天假期外出走走，或是另有規劃，對此，清水孟國際塔羅小孟老師表示，有3星座的財運特別旺，不妨把握時間好好充實自己，有機會賺得盆滿缽滿。另外，小孟老師還加碼開運撇步，可以準備12顆米，代表生生不息。

▍TOP 3：處女座

處女座近期跟別人的合作或社交關係中，可能已經有不錯的成就，因此在228連假開始，跟別人的合夥，有機會得到不錯的獲利情況，尤其在商業結盟之下，事業版圖有望更為擴張，營業收益提升更多。另外，偏財運也較以往好，尤其是有風險的投機財，只要更大膽一點，有機會成為暴發戶。不妨前往外地取財，財神會在離開家鄉的地方等你，多點努力、多點感恩，財運會經由你的福報而來。

▍TOP 2：雙魚座

雙魚座在228連假期間，幸運星落於財帛宮，提升了自我的認同感，心態更加正面，對賺錢也很有想法，能在最佳效率之下，賺到最大的收益。不僅在社交中有貴人幫忙，也能為他人賺進不少財富，是個互利互惠的狀態，是朋友眼中的小財神。對於辛苦工作而得到的財富，也能善加利用於投資上，好好大賺一筆。

▍TOP 1：牡羊座

牡羊在這段期間會不斷修正精神上的狀態，財運也將重新回到財帛宮的位置。此外，木星坐落於本命宮，這時牡羊的機運極好，不僅眼光長遠、心態樂觀，做事也相當極積，因此當木星到了財帛宮時，財運就開始一飛沖天，錢財滾滾而來，賺錢會很輕鬆，除了正財運極旺，商業投資理財也能賺取獲利，財庫滿滿，不用為了錢而煩惱。

最後，小孟老師加碼開運撇步，因為228假期是2＋2＋8為12，只要準備12顆米，放在門對面就能代表生生不息，連放12天後再丟掉即可。