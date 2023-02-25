53歲的王姓男子25日下午偕同友人爬苗栗縣三義鄉知名火炎山，爬至步道1.7公里處時，王某突然昏倒OHCA，苗栗縣消防局119勤務中心接獲王某友人報案求救，隨通報三義消防分隊人員上山搶救。
因顧慮路程時間，勤務中心人員當場透過手機給予在場人員線上CPR指導，三義分隊派出6名消防人員及2名義消人員趕往，消防人員接觸到患者後，因考現場環境空間不足有飛安疑慮，與現場人員協調後改以人力搬運下山，隨送苑裡李綜合醫院急救。
53歲的王姓男子25日下午偕同友人爬苗栗縣三義鄉知名火炎山，爬至步道1.7公里處時，王某突然昏倒OHCA，苗栗縣消防局119勤務中心接獲王某友人報案求救，隨通報三義消防分隊人員上山搶救。
因顧慮路程時間，勤務中心人員當場透過手機給予在場人員線上CPR指導，三義分隊派出6名消防人員及2名義消人員趕往，消防人員接觸到患者後，因考現場環境空間不足有飛安疑慮，與現場人員協調後改以人力搬運下山，隨送苑裡李綜合醫院急救。
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