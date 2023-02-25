大陸觀察者網25日引述聯合國官網報導，聯合國祕書長發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）美東時間24日表示，中方發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件是一項重要貢獻。

媒體在例行記者會提問：中國近期發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，請問聯合國反應？

迪雅里克回答稱，「中國政府提出的方案是一項重要貢獻，其中關於應反對使用或威脅使用核武器的主張尤其重要。」

「我們都有集體責任，根據國際法、《聯合國憲章》和最近的聯大決議，盡我們所能，達成公正的和平」，迪雅里克說道。

之後，記者追問，「現在中國（對於俄烏衝突）提出和平方案，烏克蘭總統澤倫斯基也提出了一個和平方案，請問聯合國祕書長是否認為，聯合國也應提出和平方案？」

迪雅里克對此表示，「祕書長一直說，在任何衝突中，如果雙方提出要求，他都願意提供援助，這是標準程序。」迪雅里克隨後重複稱，「正如我所說的，我們都有這個集體責任，無論是聯合國，還是成員國，都要在國際法、《憲章》和大會決議的基礎上實現公正的和平。」

烏克蘭危機24日全面升級一周年之際，中國外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。中方立場包括12項內容：尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定、推動戰後重建。

這一文件受到世界矚目，被外媒稱作解決衝突的「中國和平方案」。

綜合俄新社、路透社、塔斯社等外媒報導，俄羅斯外交部24日對此表示「高度讚賞」，強調俄方願意通過政治談判手段實現俄方目標。烏克蘭總統澤倫斯基同樣認為中國發出了「積極訊號」，在24日的講話中表示，他願意考慮「中國方案」中的部分內容。