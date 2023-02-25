學甲槍擊案主謀洪政軍（右二）及槍手孔祥志返台，兩人入境後由台南市警局霹靂小組幹員押回台南。（范揚光攝）

兩岸合作打擊犯罪再下一城，去年九合一大選前犯下震驚全台的學甲88槍槍擊案主謀洪政軍及槍手孔祥志近日在廈門落網後，25日在我方人員押解下搭機返台，警政署長黃明昭罕見地前往桃園機場「接機」，並召開記者會感謝大陸警方的全力協助。

洪政軍及孔祥志在刑事局幹員押解下，搭乘華信AE992班機從廈門起飛，約下午14時37分抵達桃園機場。為防止意外發生，警方不敢大意在機場部署大批警力維安；班機抵達後黃明昭率刑事局長李西河在空橋等候並確認人犯順利移交，兩嫌下機後由4名荷槍實彈的刑事局除暴特勤隊員押解至第二航廈入境大廳前，再移交給台南市警察局霹靂小組幹員直接帶回台南偵訊。

黃明昭隨後在入境大廳召開記者會表示，案發後警方與檢方立即成立專案小組偵辦，並以堅壁清野的方式逐一追緝共犯，除洪、孔兩人外已有14名嫌犯先後落網，其中5人收押禁見。專案小組在去年12月確認洪、孔兩嫌已經從台南搭乘漁船偷渡出境，並在泉州一帶上岸後，隨即將兩人資料提供給大陸警方，而陸方於23日通知我方兩嫌已經落網，並表明希望盡速將他們遣返台灣。

黃明昭也再三感謝大陸警方的積極協助；他說，基於過去兩岸警察合作打擊犯罪的經驗，才會順利逮捕兩嫌歸案。由於歷來重大刑案的嫌犯自海外遣返時，未聞有警政署長親自到機場高規格「接機」，因此凸顯黃明昭對於本案的高度重視。

據刑事局統計，過去6年來兩岸警方總計共同偵破45件重大跨境犯罪案件，逮捕嫌犯621人，其中包括詐欺犯罪集團32件544人，毒品犯罪11件60人，擄人勒贖、殺人、強盜及洗錢等案件2件17人，另外遣返潛逃大陸刑事犯與刑事嫌疑犯 56人，協助陸方遣返陸嫌共5人。 刑事局也強調，打擊犯罪、保障人民生命財產安全是兩岸警方的共同職責與使命；未來還會根據過去建立的基礎上，與大陸警方持續維持良好的合作關係。