桃園市長張善政近日積極完成選前許諾的政策，開創台灣政壇新風氣，受到各界好評。新竹市長高虹安也不惶多讓，一當選馬上落實延宕多年毫無動靜的關埔空橋都市計畫，兩個月就找好經費與設計師，並與居民開公聽會，目前第一期計畫預算已到位。當地市議員宋品瑩更是指出，前新竹市府團隊8年來一座都沒有興建起來，居民早就炸鍋了。

高虹安指出，自己剛到新竹市接觸選民時，針對關埔的交通問題就有許多居民向她陳情，而在實地探勘後，她也發現該地慈雲路非常擁塞，但前任市府團隊長期停擺相關改善計畫，甚至還有出現不蓋空橋改成蓋地下道的說法，引發地方居民的憤怒。對於台灣被外媒形容為「行人地獄」，高虹安強調，提供市民一個安全的人行環境是她未來重要的施政目標。

而宋品瑩則表示，原都市計畫中的空橋，8年來沒有一座興建起來，慈雲路的塞車問題也一直存在。高虹安上任短短的時間內就做好了前期規劃，且為了避免擾民，新竹市工務處將使用最新工法，在工廠先把空橋做好，之後再利用車流較少（例如半夜）的時段將空橋組合上去，這樣的做法不需要封路，還能大幅降低對交通造成的影響。

對於高虹安積極完成選舉政見，網友們也是極力稱讚，「政見兌現就是棒！」、「在過去這是件艱難沒人想碰的事，各種需要被重視的事務都開始動起來」、「真的高下立判，塔綠班到底哪來的臉皮嗆高市長」、「這樣不就讓人發現前市府的交通專業是騙人的」、「虹安繼續將新竹市改造，讓我新竹市找回以前的光榮。」