全新檜木車廂「福森號」大視野觀看窗外風景。（林鐵文資處提供／廖素慧嘉市傳真）

全新檜木車廂「福森號」內部空間新穎舒適感。（林鐵文資處提供／廖素慧嘉市傳真）

全新檜木車廂「福森號」內裝燈光設計溫馨柔和。（林鐵文資處提供／廖素慧嘉市傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處爭取前瞻計畫經費，採用國產材紅檜及台灣扁柏，打造全新6輛檜木車廂，命名「Formosensis 福森號」，意寓美麗寶島福爾摩沙有福氣的森林，經2年9個月打造完工交車，將於3月試車。

阿里山林鐵文資處表示，全球只有台灣、美國及日本3個國家共生長6種檜木，而紅檜、台灣扁柏更是台灣特有種，具有木材細緻均勻、耐腐、耐朽、防蟲等特色，含有精油能散發出獨特的芬多精味道，是高級建材。

林鐵文資處表示，該處爭取中央前瞻經費約6500萬元，建造「福森號」6輛全新檜木車廂，採用鋼構骨架搭配國產材紅檜及台灣扁柏，3月起試車，預計今年6月以前獲得交通部核准營運，下半年開始上線服務，目前正在研擬票價。

林鐵文資處指出，「福森號」的檜木來自美麗寶島福爾摩沙Formosa的高山森林，紅檜學名為Chamaecyparis formosensis，因而取英文名為「Formosensis」，寓意「福氣的森林」，將這一列國產材檜木打造的最美車廂命名為「福森號」，也祝福乘客有偷得「浮生半日」閒的感受。

此外，車廂設計從乘客視角展開，將外表檜木板由現有營運中檜木車廂的9公分寬加至40公分的「枚板」，每片木板邊緣經倒角處理後更有立體感，幾乎全視野觀看窗外風景；還有窗框寬度也由阿里山號的146公分加大至168公分，超大景觀窗搭配黑色烤漆窗框、林鐵經典紅色金屬窗台，氣派典雅。

車廂內部有多段情境模式間接燈光，依不同環境設定變換照明，光線柔和溫馨，加上全程散發天然紅檜與台灣扁柏特殊香氣，為乘客開啟一趟自然療癒之旅。